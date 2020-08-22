Боррель приветствует готовность сторон в Ливии соблюдать перемирие
- Reuters
«Мы полностью поддерживаем договорённость о принципах немедленного прекращения всех военных действий на территории Ливии, требующих ухода всех иностранных боевиков и наёмников, присутствующих в Ливии, и возобновления переговоров в рамках берлинского процесса под руководством ООН», — говорится в заявлении Борреля.
Как сообщает Интерфакс, накануне представители сторон конфликта в Ливии призвали своих сторонников соблюдать прекращение огня.
В начале августа Соединённые Штаты предложили принять комплекс мер по урегулированию ситуации в Ливии.
В частности, Вашингтон призывает позволить ливийской Национальной нефтяной корпорации возобновить работу.