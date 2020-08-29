Гутерреш поблагодарил Абэ за взаимодействие с ООН
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«Мы ценим его выдающуюся карьеру в качестве наиболее долго находившегося у власти премьер-министра Японии, его регулярное и конструктивное взаимодействие с ООН», — цитирует ТАСС официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжжарика.
Он добавил, что Гутерреш желает Абэ полного выздоровления.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что сожалеет в связи с отставкой Синдзо Абэ с должности премьер-министра Японии.