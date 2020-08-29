Гутерреш поблагодарил Абэ за взаимодействие с ООН

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил благодарность объявившему об уходе с поста премьер-министра Японии Синдзо Абэ за его взаимодействие для решения мировых проблем.
Гутерреш поблагодарил Абэ за взаимодействие с ООН
  • Reuters
  • © Michael Kappeler

«Мы ценим его выдающуюся карьеру в качестве наиболее долго находившегося у власти премьер-министра Японии, его регулярное и конструктивное взаимодействие с ООН», — цитирует ТАСС официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжжарика.

Он добавил, что Гутерреш желает Абэ полного выздоровления.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что сожалеет в связи с отставкой Синдзо Абэ с должности премьер-министра Японии.

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