МИД России заявил о готовности к взаимодействию с ВОЗ в Сирии

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Россия готова к активному взаимодействию со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в Сирии. Об этом говорится в сообщении МИД России по итогам встречи замглавы МИД Сергея Вершинина с представителем ВОЗ в Сирии Акджемалой Магтымовой.
МИД России заявил о готовности к взаимодействию с ВОЗ в Сирии
  • РИА Новости

«Обсуждена ситуация в области обеспечения здравоохранения в Сирии, в том числе в контексте пандемии новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Стороны уделили особое внимание усилиям по восстановлению пострадавших в ходе сирийского кризиса медицинских учреждений, обеспечению доступа населения к качественным услугам в области здравоохранения, снабжения медикаментами.

«Вершинин подтвердил российскую поддержку усилиям деятельности ВОЗ в Сирии, готовность к активному взаимодействию», — добавили в МИД.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время в Сирии при российской финансовой поддержке осуществляется целый ряд проектов организаций системы ООН, включая ВОЗ, нацеленных на оказание помощи восстановлению системы здравоохранения, с особым вниманием к обеспечению материнского и детского здоровья.

Ранее эксперты ООН призвали отменить или ослабить санкции в отношении развивающихся стран, так как ограничительные меры лишают граждан доступа к предметам первой необходимости.

В число наиболее пострадавших от санкций стран эксперты включили в том числе Сирию и Венесуэлу. 

Как отметили специалисты, необходимо срочно отменить, приостановить или свести к минимуму санкции, чтобы «можно было доставить лекарства, медицинское оборудование, продовольствие и топливо». 

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