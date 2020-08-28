В Госдуме прокомментировали заявление Меркель о диалоге с Россией

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о необходимости поддерживать диалог с Россией.

«С одной стороны, Германия серьёзно вписана в стратегию евроатлантической солидарности. С другой, ФРГ пытается играть роль самостоятельного политического игрока на европейской сцене и демонстрирует независимость от того курса, который продвигают в Европе и других частях мира США», — сказал Новиков.

Депутат отметил, что Германия «тесно связана с Россией через поставки энергоресурсов».

«Те варианты замены, которые предлагают США, не кажутся Германии ни стабильными, ни экономически выгодными. Всё, что США могут предложить в качестве аргументов замены российского газа на поставки газа из Штатов, — политические соображения. Для немецкого бизнеса, который в случае замены понесёт существенные убытки, это слабый аргумент. И Меркель в данном случае выражает интересы как политических кругов, заинтересованных в звучании самостоятельного голоса Германии, так и финансово-промышленных кругов», — добавил он.

Ранее Меркель назвала Россию геостратегическим игроком, с которым «необходимо поддерживать диалог».