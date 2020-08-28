МИД осудил решение США об отмене запрета на разгон журналистов

Министерство иностранных дел России осудило решение американского суда об отмене запрета на применение силы в отношнии журналистов. Соответствующий комментарий опубликован на сайте МИД.

«Обеспокоены решением апелляционного суда девятого округа США отменить временный запрет нижестоящей судебной инстанции на арест и разгон журналистов, а также угрозы им со стороны сотрудников американских правоохранительных органов в ходе протестов в Портленде», — заявили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве призвали профильные международные структуры и правозащитные организации должным образом отреагировать на действия американских правоохранительных органов и дать их действиям беспристрастную оценку.

Ранее МИД России осудил введение в Twitter и Facebook маркировки страниц российских средств массовой информации в качестве аффилированных с государством.