Биган заявил, что США и Россия не соперничают в ситуации с Белоруссией

Короткая ссылка
Нынешняя ситуация в Белоруссии не является предметом соперничества между Россией и США. Об этом заявил первый заместитель американского госсекретаря Стивен Бигэн на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене по рассмотрению ситуации в Белоруссии.
Биган заявил, что США и Россия не соперничают в ситуации с Белоруссией
  • globallookpress.com

«Ранее на этой неделе в Москве я провёл глубокие и предметные обсуждения с моими российскими коллегами о событиях в Белоруссии. Мне ясно, и я надеюсь, что это ясно всем, что это (ситуация в Белоруссии. — RT) — не соперничество между Востоком и Западом и, конечно, не соперничество между Россией и США», — приводит ТАСС его слова.

Замгоссекретаря США отметил, что в Белоруссии происходит борьба «между правителем и его собственным народом».

Ранее Биган в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что в Вашингтоне не заинтересованы в создании искусственного кризиса вокруг ситуации в Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить