Биган заявил, что США и Россия не соперничают в ситуации с Белоруссией

Нынешняя ситуация в Белоруссии не является предметом соперничества между Россией и США. Об этом заявил первый заместитель американского госсекретаря Стивен Бигэн на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене по рассмотрению ситуации в Белоруссии.

«Ранее на этой неделе в Москве я провёл глубокие и предметные обсуждения с моими российскими коллегами о событиях в Белоруссии. Мне ясно, и я надеюсь, что это ясно всем, что это (ситуация в Белоруссии. — RT) — не соперничество между Востоком и Западом и, конечно, не соперничество между Россией и США», — приводит ТАСС его слова.

Замгоссекретаря США отметил, что в Белоруссии происходит борьба «между правителем и его собственным народом».

Ранее Биган в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что в Вашингтоне не заинтересованы в создании искусственного кризиса вокруг ситуации в Белоруссии.