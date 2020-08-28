Востоковед прокомментировал намерение Абэ уйти в отставку

Заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов в беседе с RT оценил информацию о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует уйти в отставку.

«Конечно, это (заявление Абэ о намерении уйти в отставку. — RT) было неожиданным шагом. Хотя популярность его кабинета упала, у него был запас прочности, который позволял ему продержаться до следующих выборов председателя партии, до сентября 2021 года. По всей видимости, он действительно оказался в ситуации, в которой не мог по медицинским показателям продолжать выполнять свои обязанности премьер-министра», — рассказал Стрельцов.

По его словам, в своей внешней политике Абэ проявлял особый энтузиазм в вопросах укрепления отношений с Россией.

«Что касается последствий (ухода Абэ с поста премьера. — RT), если говорить о российско-японских отношениях, я думаю, что крупных изменений ожидать не приходится», — объяснил эксперт.

Он добавил, что Абэ навсегда останется в политической истории как очень незаурядный политик.

«Наследие Абэ оценивается положительно и в экономической сфере, и в сфере внешней политики. Его срок на посту премьера был самым длительным за всю историю Японии... Это не случайно: он выдающийся политик и очень хороший тактик, хорошо чувствовал политическую конъюнктуру», — заключил востоковед.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции в Токио подтвердил, что намерен уйти в отставку.

Уточняется, что такое решение Абэ связано с состоянием его здоровья.