В США заявили, что российская подлодка всплыла у берегов Аляски

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Северное командования ВС США заявило, что недалеко от Аляски всплыла российская подлодка.
В США заявили, что российская подлодка всплыла у берегов Аляски
  • © АО "Адмиралтейские верфи"

В заявлении ведомства в Twitter говорится, что «командование воздушно-космической обороны Северной Америки и Северное командование ВС США внимательно следят за российской подводной лодкой, которая всплыла сегодня близ Аляски».

«Мы внимательно отслеживаем корабли, представляющие интерес, включая корабли иностранного флота, в нашей зоне ответственности», — говорится в сообщении.

В Северном командовании отметили, что «текущая российская морская активность происходит в международных водах на значительном удалении от территориальных вод США».

В ведомстве сообщили, что «не получали запросов о помощи от ВМФ России или других моряков в этом районе».

«Мы всегда готовы помочь тем, кто попал в беду», — добавили в командовании.

Ранее сообщалось, что истребитель МиГ-31БМ был поднят на перехват американского самолёта, приближавшегося к границам России над Баренцевым морем.

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