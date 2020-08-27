Захарова оценила заявление Помпео о планах США создавать РСМД

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о намерении Вашингтона создавать ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) для «сдерживания российской агрессии».
Захарова оценила заявление Помпео о планах США создавать РСМД
  • РИА Новости

По её словам, размещение американских наземных РСМД в разных регионах мира станет крайне рискованным и дестабилизирующим шагом с точки зрения международной и региональной безопасности.

«Это также спровоцирует, с нашей точки зрения, новый виток гонки вооружений с абсолютно непредсказуемыми последствиями», — сказала Захарова в ходе брифинга.

По её словам, появление дополнительных ракетных рисков для России повлечёт за собой незамедлительную реакцию.

«Мы убеждены, что в данном контексте единственной разумной и оправданной мерой стал бы совместный поиск взаимоприемлемого урегулирования сложившейся ситуации политико-дипломатическими методами», — сказала Захарова.

Ранее Помпео заявил, что США планируют продолжать создавать ракеты средней и меньшей дальности, чтобы «сдерживать российскую агрессию».

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