Захарова оценила заявление Помпео о планах США создавать РСМД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о намерении Вашингтона создавать ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) для «сдерживания российской агрессии».

По её словам, размещение американских наземных РСМД в разных регионах мира станет крайне рискованным и дестабилизирующим шагом с точки зрения международной и региональной безопасности.

«Это также спровоцирует, с нашей точки зрения, новый виток гонки вооружений с абсолютно непредсказуемыми последствиями», — сказала Захарова в ходе брифинга.

По её словам, появление дополнительных ракетных рисков для России повлечёт за собой незамедлительную реакцию.

«Мы убеждены, что в данном контексте единственной разумной и оправданной мерой стал бы совместный поиск взаимоприемлемого урегулирования сложившейся ситуации политико-дипломатическими методами», — сказала Захарова.

Ранее Помпео заявил, что США планируют продолжать создавать ракеты средней и меньшей дальности, чтобы «сдерживать российскую агрессию».