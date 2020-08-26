США намерены продолжать создавать ракеты средней и меньшей дальности

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Соединённые Штаты планируют продолжать создавать ракеты средней и меньшей дальности, чтобы «сдерживать российскую агрессию», заявил госсекретарь Майк Помпео.
США намерены продолжать создавать ракеты средней и меньшей дальности
  • Reuters

«Сегодня благодаря президенту Трампу НАТО стала сильнее, Украина имеет оборонительные оружейные системы, а Америка покинула вредный договор, чтобы наша страна могла строить ракеты и сдерживать российскую агрессию», — заявил Помпео.

США вышли из ДРСМД 2 августа 2019 года под предлогом нарушений соглашения, якобы допускаемых Россией.

В декабре того же года глава Пентагона Марк Эспер заявил, что первое испытание баллистической ракеты, которая ранее была запрещена Договором РСМД, прошло успешно.

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