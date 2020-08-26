США намерены продолжать создавать ракеты средней и меньшей дальности

Соединённые Штаты планируют продолжать создавать ракеты средней и меньшей дальности, чтобы «сдерживать российскую агрессию», заявил госсекретарь Майк Помпео.

«Сегодня благодаря президенту Трампу НАТО стала сильнее, Украина имеет оборонительные оружейные системы, а Америка покинула вредный договор, чтобы наша страна могла строить ракеты и сдерживать российскую агрессию», — заявил Помпео.

Mike Pompeo speaks to Trump's foreign policy from Jerusalem: "Because of President Trump, NATO is stronger, Ukraine has defensive weapons systems and America left a harmful treaty, so our nation can now build missiles to deter Russian aggression." pic.twitter.com/ZRMsShP9R5 — Axios (@axios) August 26, 2020

США вышли из ДРСМД 2 августа 2019 года под предлогом нарушений соглашения, якобы допускаемых Россией.

В декабре того же года глава Пентагона Марк Эспер заявил, что первое испытание баллистической ракеты, которая ранее была запрещена Договором РСМД, прошло успешно.