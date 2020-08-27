Антонов назвал беспочвенными санкции США против российских НИИ

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Решение Минторга США внести в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов под предлогом причастности к работе над химическим и биологическим оружием вызывает недоумение на фоне бездоказательности данных обвинений, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов назвал беспочвенными санкции США против российских НИИ
  • © РИА Новости / Алексей Агарышев

«Используются знакомые уже размытые формулировки наподобие «наличия весомых оснований полагать»... Хотели бы получить от коллег разъяснения по беспочвенным обвинениям», — говорится в заявлении Антонова на станице посольства в Facebook.

Он напомнил, что Организация по запрещению химического оружия ещё в 2017 году подтвердила полное выполнение Россией положений Конвенции о ликвидации запасов химоружия.

«На сегодняшний день Соединённые Штаты остаются единственным обладателем существенных запасов боевых отравляющих веществ и под различными предлогами затягивают с их уничтожением», — подчеркнул российский посол.

Он также призвал США «прекратить искать проблемы там, где их нет» и ускорить химическую демилитаризацию.

Ранее Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США внесло в санкционные списки 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны, 48-й ЦНИИ в Кирове, 48-й ЦНИИ в Сергиевом Посаде, 48-й ЦНИИ в Екатеринбурге и Государственный НИИ органической химии и технологии.

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