В Бразилии за сутки зафиксировали около 50 тысяч случаев коронавируса

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В Бразилии за сутки выявили 47 161 нового заболевшего коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 превысило 3,7 млн.
В Бразилии за сутки зафиксировали около 50 тысяч случаев коронавируса
  • © REUTERS/Washington Alves

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

Всего в Бразилии зарегистрировано 3 717 156 случаев коронавируса. При этом 2 908 848 человек уже вылечились.

За сутки в стране скончались 1085 пациентов с COVID-19. Общее число летальных исходов среди заболевших коронавирусом увеличилось до 117 665.

Ранее посол России Сергей Акопов отметил, что Бразилия может стать центром производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для Латиноамериканского региона.

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

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