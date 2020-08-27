В Кремле прокомментировали инцидент между военными России и США в САР

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент между российскими и американскими военнослужащими на северо-востоке Сирии, в результате которого пострадали военные США.
В Кремле прокомментировали инцидент между военными России и США в САР
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

Пескова попросили оценить инцидент и его возможное негативное влияние на российско-американское взаимодействие по предотвращению конфликтов в Сирии.

«Был телефонный разговор по линии начальников генштабов», — приводит ответ представителя Кремля ТАСС.

Ранее в Совете национальной безопасности при Белом доме заявили, что российские военнослужащие нарушили двусторонние договорённости о предотвращении конфликтов в Сирии, в результате чего пострадали американские военнослужащие.

Утверждалось, что утром 25 августа в районе населённого пункта Дерик на северо-востоке Сирии «российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции».

26 августа состоялся телефонный разговор главы Генштаба ВС России Валерия Герасимова с американским коллегой Марком Милли.

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