В Кремле прокомментировали инцидент между военными России и США в САР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент между российскими и американскими военнослужащими на северо-востоке Сирии, в результате которого пострадали военные США.

Пескова попросили оценить инцидент и его возможное негативное влияние на российско-американское взаимодействие по предотвращению конфликтов в Сирии.

«Был телефонный разговор по линии начальников генштабов», — приводит ответ представителя Кремля ТАСС.

Ранее в Совете национальной безопасности при Белом доме заявили, что российские военнослужащие нарушили двусторонние договорённости о предотвращении конфликтов в Сирии, в результате чего пострадали американские военнослужащие.

Утверждалось, что утром 25 августа в районе населённого пункта Дерик на северо-востоке Сирии «российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции».

26 августа состоялся телефонный разговор главы Генштаба ВС России Валерия Герасимова с американским коллегой Марком Милли.