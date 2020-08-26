Еврокомиссар подал в отставку из-за нарушения коронавирусного режима

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Еврокомиссар по торговле Фил Хоган подал прошение об отставке после скандала с несоблюдением им правил по борьбе с коронавирусом во время поездки в Ирландию.
Еврокомиссар подал в отставку из-за нарушения коронавирусного режима
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

«Я подал заявление об уходе с поста комиссара ЕС по торговле... Становилось всё более очевидным, что разногласия по поводу моего недавнего визита в Ирландию отвлекали меня от моей работы в качестве комиссара ЕС», — говорится в заявлении.

Хоган выразил сожаление в связи с тем, что его поездка в Ирландию вызвала такое беспокойство, и подчеркнул, что он старался соблюдать все соответствующие правила по COVID-19.

Он отметил, что не нарушал никаких законов, но признал, что как общественному представителю ему следовало более строго придерживаться рекомендаций по коронавирусу.

Ранее СМИ сообщили, что Хоган принял участие в Ирландии в мероприятии, на котором присутствовали около 80 человек. Еврокомиссар приносил извинения, однако попал под давление, когда стало ясно, что он не прошёл двухнедельную самоизоляцию.

Хоган являлся еврокомиссаром от Ирландии.


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