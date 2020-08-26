Путин и премьер Италии обсудили ситуацию вокруг Навального

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Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин и премьер Италии обсудили ситуацию вокруг Навального
  • РИА Новости

«В ходе обмена мнениями по сложившейся после президентских выборов обстановке в Белоруссии с российской стороны акцентирована контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела республики и давления на её руководство», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили госпитализацию Алексея Навального. Так, Путин подчеркнул недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений и заинтересованность в объективном расследовании.

Ранее сообщалось о переговорах Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко.

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