Путин и премьер Италии обсудили ситуацию вокруг Навального

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«В ходе обмена мнениями по сложившейся после президентских выборов обстановке в Белоруссии с российской стороны акцентирована контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела республики и давления на её руководство», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили госпитализацию Алексея Навального. Так, Путин подчеркнул недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений и заинтересованность в объективном расследовании.

Ранее сообщалось о переговорах Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко.