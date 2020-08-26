Рябков провёл встречу с послом Индии
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что стороны обсудили «актуальные вопросы контроля над вооружениями, а также ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе с особым акцентом на ведущиеся в СБ ООН дискуссии по этой проблематике».
Ранее во внешнеполитической службе ЕС сообщили, что в Вене 1 сентября состоится заседание комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.