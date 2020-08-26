Медведев оценил возможные последствия введения углеродного налога в ЕС

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросу «Об обеспечении долгосрочных интересов России в условиях введения с 2025 года углеродного налога в ЕС» рассказал о возможных последствиях введения этого налога для экономики России.

«Для российской экономики, с чем, собственно, и связано наше текущее обсуждение, это тоже будет иметь весьма серьёзные последствия. Могут пострадать наши базовые отрасли, такие как чёрная, цветная металлургия, химическая промышленность, энергетика», — цитирует РИА Новости Медведева.

По его словам, стремление европейских партнёров «ввести углеродный налог под прикрытием вот этой климатической повестки дня уже вызвало обеспокоенность целого ряда стран».

Он отметил, что «страны, которые ориентируются в своих поставках на экспорт, — это не только Россия, это, например, Германия — весьма сдержанно к этой инициативе относятся».

«Ну и крупнейшие экономические державы к этому тоже относятся без восторга, я имею в виду и США, и КНР», — заявил Медведев.

Он сообщил, что «из-за такого трансграничного регулирования могут значительно сократиться потребление и российской нефти, и российского угля».

Как заявил зампредседателя Совбеза, согласно оценкам Российской академии наук, «финансовые потери отечественных экспортёров будут составлять миллиарды евро».

Он отметил, что «эту цифру» на данный момент невозможно посчитать, но «тем не менее речь идёт об очень значительных выпадающих доходах».