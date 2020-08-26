Число выявленных случаев COVID-19 в Британии достигло 327 798

Число выявленных случаев коронавируса в Великобритании достигло 327 798, за сутки зафиксировали 1184 новых заболевших.

Об этом сообщили в британском Минздраве.

Число умерших увеличилось на 16 — до 41 449, пишет Sky News.

Ранее мэр Лондона Садик Хан заявил о необходимости ношения медицинских масок британскими школьниками старше 12 лет.