Число выявленных случаев COVID-19 в Британии достигло 327 798
Число выявленных случаев коронавируса в Великобритании достигло 327 798, за сутки зафиксировали 1184 новых заболевших.
- Reuters
Об этом сообщили в британском Минздраве.
Число умерших увеличилось на 16 — до 41 449, пишет Sky News.
Ранее мэр Лондона Садик Хан заявил о необходимости ношения медицинских масок британскими школьниками старше 12 лет.
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