Мэр Лондона призвал обязать старшеклассников Британии носить медмаски
- РИА Новости
«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует детям старше 12 лет носить маски там, где невозможно соблюдать социальную дистанцию, многие страны вводят ношение масок в школьных коридорах и зонах совместного использования... Я постоянно призываю правительство реагировать на последние рекомендации в сфере здравоохранения», — написал он в своём Twitter.
По словам мэра Лондона, администрация консультируется в властями Шотландии, где с 31 августа станет обязательным ношение масок в школе для учеников старше 12 лет.
За минувшие сутки в Великобритании зафиксировали 853 случая коронавируса.