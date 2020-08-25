Мэр Лондона призвал обязать старшеклассников Британии носить медмаски

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Мэр Лондона Садик Хан заявил о необходимости ношения медицинских масок британскими школьниками старше 12 лет.
Мэр Лондона призвал обязать старшеклассников Британии носить медмаски
  • РИА Новости

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует детям старше 12 лет носить маски там, где невозможно соблюдать социальную дистанцию, многие страны вводят ношение масок в школьных коридорах и зонах совместного использования... Я постоянно призываю правительство реагировать на последние рекомендации в сфере здравоохранения», — написал он в своём Twitter.

По словам мэра Лондона, администрация консультируется в властями Шотландии, где с 31 августа станет обязательным ношение масок в школе для учеников старше 12 лет.

За минувшие сутки в Великобритании зафиксировали 853 случая коронавируса.

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