Мэр Лондона призвал обязать старшеклассников Британии носить медмаски

Мэр Лондона Садик Хан заявил о необходимости ношения медицинских масок британскими школьниками старше 12 лет.

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует детям старше 12 лет носить маски там, где невозможно соблюдать социальную дистанцию, многие страны вводят ношение масок в школьных коридорах и зонах совместного использования... Я постоянно призываю правительство реагировать на последние рекомендации в сфере здравоохранения», — написал он в своём Twitter.

По словам мэра Лондона, администрация консультируется в властями Шотландии, где с 31 августа станет обязательным ношение масок в школе для учеников старше 12 лет.

За минувшие сутки в Великобритании зафиксировали 853 случая коронавируса.