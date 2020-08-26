Ким Чен Ын собрал Политбюро ЦК ТПК для обсуждения пандемии и тайфуна

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын собрал заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, в ходе которого обсудил последствия тайфуна и пандемии коронавируса.
Ким Чен Ын собрал Политбюро ЦК ТПК для обсуждения пандемии и тайфуна
  • Reuters

Сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи приводит ТАСС.

«На встрече определены чрезвычайные меры для предотвращения ущерба от тайфуна в связи с тем, что в период с 26 по 27 августа все регионы Кореи пострадали от сильного тайфуна», — сообщили там.

Участники встречи также обсудили «некоторые недостатки карантинных мер».

Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на разведку Южной Кореи сообщило, что Ким Чен Ын, предположительно, передал часть полномочий своей младшей сестре Ким Ё Чжон.

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