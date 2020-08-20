СМИ: Ким Чен Ын делегировал часть полномочий своей сестре

Разведка Южной Кореи полагает, что лидер Северной Кореи, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын передал часть полномочий своей младшей сестре Ким Ё Чжон.

Об этом пишет «Рёнхап».

По данным разведки, общегосударственными делами по праву делегирования сейчас управляет Ким Ё Чжон, которая занимает пост первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи.

«Лидер КНДР всё ещё оставляет за собой полноту верховной власти, но она (власть) понемногу делегируется», — заключили в южнокорейской разведке.

Также отмечается, что часть полномочий, в особенности в экономической сфере, была передана новому председателю кабинета министров Ким Док Хуну и заместителю председателя Госсовета Пак Бон Дю.

14 августа сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын назначил новым премьер-министром страны Ким Док Хуна.