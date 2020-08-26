В Китае прокомментировали призыв США вернуть санкции против Ирана

США больше не являются участниками СВПД, у требований восстановить санкции ООН против Ирана нет законных оснований. Об этом заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

«США больше не участники СВПД. Участники СВПД и подавляющее большинство Совета Безопасности полагают, что у требований США восстановить санкции ООН против Ирана нет законных оснований и что механизм восстановления санкций не должен считаться запущенным», — цитирует РИА Новости дипломата.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство членов СБ ООН открыто выступили против восстановления санкций против Ирана.

Постпред России при ООН Василий Небензя выразил надежду, что США более не будут стремиться восстановить санкции в отношении Ирана.