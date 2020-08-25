В испытаниях российской вакцины примут участие 2 тысячи мексиканцев

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Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что в испытаниях российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 примут участие 2 тыс. мексиканцев.
В испытаниях российской вакцины примут участие 2 тысячи мексиканцев
  • Reuters

«Достигнуто соглашение, в рамках которого 2 тыс. добровольцев из Мексики примут участие в третьей фазе испытаний российской вакцины против COVID-19 «Спутник V», — приводит Интерфакс его слова.

Эбрард заявлял, что его страна интересуется участием в заключительной фазе клинических испытаний российской вакцины от коронавируса COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Мексике число случаев заболевания коронавирусом превысило 563 тыс.

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