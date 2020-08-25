В Мексике число случаев заболевания коронавирусом превысило 563 тысячи

Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Мексике за сутки увеличилось на 3541 и достигло 563 705. Об этом сообщил замглавы Минздрава страны Уго Лопес-Гатель в Twitter.

Отмечается, что за сутки скончались 320 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее число жертв COVID-19 составило 60 800. Al 24 de agosto de 2020 hay 563,705 casos confirmados y 77,198 sospechosos de #COVID19. Se han registrado 622,932 negativos, 60,800 defunciones confirmadas y 389,124 personas recuperadas. 1/2 pic.twitter.com/aOIVYyBKYI — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) August 25, 2020 В Мексике после прохождения лечения от коронавируса выздоровели более 389 тыс. человек. Ранее глава мексиканского МИД Марсело Эбрард заявил, что Россия поставит Мексике до 2 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции для самостоятельного проведения третьего этапа клинических исследований.