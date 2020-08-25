Двое российских военных получили контузии при обстреле патруля в Сирии

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Двое российских военнослужащих получили лёгкие контузии при обстреле патруля в Сирии.
Двое российских военных получили контузии при обстреле патруля в Сирии
  • © Михаил Алаеддин
  • РИА Новости

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, инцидент произошёл 25 августа.

«Колонна патруля была обстреляна из ручного противотанкового гранатомёта. В результате получил повреждения бронетранспортёр российской военной полиции. При этом двое российских военнослужащих получили лёгкие контузии», — говорится в релизе.

В настоящее время российские военные вернулись на базу. Пострадавшим на месте оказали медицинскую помощь, состояние их здоровья удовлетворительное.

19 августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели российского старшего военного советника в звании генерал-майора и ранении ещё двоих военнослужащих при подрыве самодельного взрывного устройства в Сирии.

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