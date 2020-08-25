У посольства нет данных о разрешении россиянам посещать Кипр

У посольства России в Никосии нет официальных данных о том, что некоторым категориям российских граждан с 28 августа разрешат въезд на Кипр, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

«У нас официальных данных о том, что кипрские власти разрешили некоторым категориям граждан России въезд, нет», — сказали дипломаты.

Ранее сообщалось, что Кипр включил Россию в число стран группы С, откуда могут приезжать определённые категории лиц.

В частности, они должны иметь возможность пройти по прибытии диагностический тест на коронавирус или иметь при себе сертификат о прохождении ПЦР-теста с отрицательным результатом не позднее, чем за 72 часа до вылета.