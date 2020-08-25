У посольства нет данных о разрешении россиянам посещать Кипр
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- РИА Новости
«У нас официальных данных о том, что кипрские власти разрешили некоторым категориям граждан России въезд, нет», — сказали дипломаты.
Ранее сообщалось, что Кипр включил Россию в число стран группы С, откуда могут приезжать определённые категории лиц.
В частности, они должны иметь возможность пройти по прибытии диагностический тест на коронавирус или иметь при себе сертификат о прохождении ПЦР-теста с отрицательным результатом не позднее, чем за 72 часа до вылета.