У посольства нет данных о разрешении россиянам посещать Кипр

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У посольства России в Никосии нет официальных данных о том, что некоторым категориям российских граждан с 28 августа разрешат въезд на Кипр, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.
У посольства нет данных о разрешении россиянам посещать Кипр
  • © Борис Бабанов
  • РИА Новости

«У нас официальных данных о том, что кипрские власти разрешили некоторым категориям граждан России въезд, нет», — сказали дипломаты.

Ранее сообщалось, что Кипр включил Россию в число стран группы С, откуда могут приезжать определённые категории лиц. 

В частности, они должны иметь возможность пройти по прибытии диагностический тест на коронавирус или иметь при себе сертификат о прохождении ПЦР-теста с отрицательным результатом не позднее, чем за 72 часа до вылета.

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