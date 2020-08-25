Кипр открывает границу для некоторых категорий россиян

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Некоторые категории граждан России смогут с 28 августа посещать Кипр при условии проведения 14 дней в режиме самоизоляции, следует из сообщения кипрского Минздрава.
Кипр открывает границу для некоторых категорий россиян
  • Reuters

Ведомство опубликовало обновлённый список деления стран в соответствии с эпидобстановкой, Россия впервые включена в категорию С, передаёт ТАСС.

Как отмечается, только определённые лица имеют право въехать в республику из стран группы C: они должны иметь возможность пройти по прибытии диагностический тест на коронавирус или иметь при себе сертификат о прохождении ПЦР-теста с отрицательным результатом не позднее, чем за 72 часа до вылета.

Кроме того, им нужно пройти за свой счёт молекулярный тест за 48 часов до окончания 14-дневного периода самоизоляции. 

Страну из группы С при улучшении в ней эпидемической ситуации могут затем довольно быстро перевести в группу В. От граждан этих государств по-прежнему требуется сертификат об отсутствии COVID-19, но им уже не нужно проводить две недели на карантине.

Ранее в российском правительстве заявили, что новых решений по возобновлению международного авиасообщения пока нет.

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