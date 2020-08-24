Секретариат Голиковой: новых решений по авиасообщению пока нет

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Новых решений по возобновлению международного авиасообщения пока нет, сообщили в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой.
Секретариат Голиковой: новых решений по авиасообщению пока нет
  • © Jochen Tack
  • globallookpress.com

«В настоящий момент нет новых решений по возобновлению международного авиасообщения с другими государствами», — цитирует РИА Новости сообщение.

Ранее «Известия» со ссылкой на источники в авиакомпаниях и аэропортах сообщили, что правительство России прорабатывает варианты расширения списка стран, с которыми планируется возобновление регулярного авиасообщения.

Отмечалось, что в список собираются включить Францию, Венгрию, Мальту, Кипр, Иорданию, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай).

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