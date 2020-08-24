Шесть стран присоединились к санкциям против России

Несколько стран присоединились к действующим санкциями против России из-за Крыма, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Среди этих стран Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия.

Reuters

Согласно заявлению Борреля, ЕС принял это решение к сведению и приветствует его, пишет РИА Новости. 18 июня ЕС продлил санкции, которые были введены в связи с воссоединением Крыма с Россией.