Россия объявила персоной нон грата дипломата австрийского посольства

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Посол Австрии был вызван в МИД России в связи с высылкой российского дипломата. Российская сторона в качестве ответной меры объявила персоной нон грата дипломата австрийского посольства. Об этом заявили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
Россия объявила персоной нон грата дипломата австрийского посольства
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Как отмечается, австрийскому послу был заявлен «решительный протест» в связи с необоснованным решением Австрии отозвать у российского дипломата аккредитацию и требованием покинуть территорию страны.

«Руководствуясь принципом взаимности, в порядке ответной меры persona non grata объявлен дипломат посольства Австрийской Республики в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее Австрия обязала российского дипломата покинуть страну в связи с делом о шпионаже.

В посольстве в Вене назвали такое решение безосновательным.

Как отметили в Кремле, комментируя ситуацию, Россия зеркально ответит на высылку дипломата. 

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