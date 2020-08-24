Россия объявила персоной нон грата дипломата австрийского посольства
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- РИА Новости
Как отмечается, австрийскому послу был заявлен «решительный протест» в связи с необоснованным решением Австрии отозвать у российского дипломата аккредитацию и требованием покинуть территорию страны.
«Руководствуясь принципом взаимности, в порядке ответной меры persona non grata объявлен дипломат посольства Австрийской Республики в Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Ранее Австрия обязала российского дипломата покинуть страну в связи с делом о шпионаже.
В посольстве в Вене назвали такое решение безосновательным.
Как отметили в Кремле, комментируя ситуацию, Россия зеркально ответит на высылку дипломата.