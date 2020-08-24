Россия объявила персоной нон грата дипломата австрийского посольства

Посол Австрии был вызван в МИД России в связи с высылкой российского дипломата. Российская сторона в качестве ответной меры объявила персоной нон грата дипломата австрийского посольства. Об этом заявили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, австрийскому послу был заявлен «решительный протест» в связи с необоснованным решением Австрии отозвать у российского дипломата аккредитацию и требованием покинуть территорию страны.

«Руководствуясь принципом взаимности, в порядке ответной меры persona non grata объявлен дипломат посольства Австрийской Республики в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее Австрия обязала российского дипломата покинуть страну в связи с делом о шпионаже.

В посольстве в Вене назвали такое решение безосновательным.

Как отметили в Кремле, комментируя ситуацию, Россия зеркально ответит на высылку дипломата.