Австрия высылает российского дипломата

Короткая ссылка
Австрия обязала российского дипломата покинуть страну до 1 сентября в связи с делом о шпионаже. Об этом сообщило издание Kronen Zeitung, информацию подтвердили в МИД республики.
Австрия высылает российского дипломата
  • Reuters

По данным газеты, дипломат подозревается в «промышленном шпионаже».

Официальный представитель австрийского МИД Клаудиа Тюрчер в беседе с ТАСС заявила, что действия россиянина противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить