Австрия высылает российского дипломата
Австрия обязала российского дипломата покинуть страну до 1 сентября в связи с делом о шпионаже. Об этом сообщило издание Kronen Zeitung, информацию подтвердили в МИД республики.
- Reuters
По данным газеты, дипломат подозревается в «промышленном шпионаже».
Официальный представитель австрийского МИД Клаудиа Тюрчер в беседе с ТАСС заявила, что действия россиянина противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях.
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