Палата представителей одобрила выделение $25 млрд почте США для голосования
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги голосования.
Отмечается, что законопроект запрещает почтовому ведомству проводить какие-либо реформы.
Это сделано для того, чтобы гарантировать своевременную доставку почты по время ноябрьских выборов.
Ранее бывший вице-президент США Джо Байден официально подтвердил своё согласие баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов от Демократической партии на предстоящих выборах главы государства.