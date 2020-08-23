Палата представителей одобрила выделение $25 млрд почте США для голосования

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Палата представителей конгресса США приняла законопроект, предполагающий выделение $25 млрд Почтовой службе для обеспечения голосования на президентских выборах.
Палата представителей одобрила выделение $25 млрд почте США для голосования
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги голосования.

Отмечается, что законопроект запрещает почтовому ведомству проводить какие-либо реформы.

Это сделано для того, чтобы гарантировать своевременную доставку почты по время ноябрьских выборов.

Ранее бывший вице-президент США Джо Байден официально подтвердил своё согласие баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов от Демократической партии на предстоящих выборах главы государства.

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