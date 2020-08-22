Лавров рассказал о желании США не быть связанными обязательствами
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«Вы перечислили уже целый ряд последних шагов администрации США, свидетельствующих об одном — о намерении администрации делать всё, чтобы не быть связанными никакими международными многосторонними обязательствами», — сказал глава МИД в эфире телеканала «Россия».
Он отметил, что о позиции Вашингтона свидетельствуют применяемые им экстерриториальные санкции.
«Когда США решают, что Китай представляет угрозу, потому что слишком много продаёт США и слишком мало покупает, американцы вводят ограничения на импорт из КНР. Когда Соединённые Штаты решают, что Иран, хотя и выполняет всё то, о чём договорились в рамках СВПД, тем не менее плохо себя ведёт (все остальные так не считают), то вводятся санкции против Ирана», — цитирует Лаврова РИА Новости.
При этом потом США «заявляют всем остальным странам мира, чтобы они не смели торговать с теми государствами, которые США хотят изолировать», добавил он.
Ранее Лавров заявил, что американскую администрацию обуревает желание «сдерживать всех, кроме самой себя».