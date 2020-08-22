Лавров рассказал о желании США не быть связанными обязательствами

Последние шаги администрации США говорят об их стремлении не быть связанными никакими многосторонними обязательствами, считает российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Вы перечислили уже целый ряд последних шагов администрации США, свидетельствующих об одном — о намерении администрации делать всё, чтобы не быть связанными никакими международными многосторонними обязательствами», — сказал глава МИД в эфире телеканала «Россия».

Он отметил, что о позиции Вашингтона свидетельствуют применяемые им экстерриториальные санкции.

«Когда США решают, что Китай представляет угрозу, потому что слишком много продаёт США и слишком мало покупает, американцы вводят ограничения на импорт из КНР. Когда Соединённые Штаты решают, что Иран, хотя и выполняет всё то, о чём договорились в рамках СВПД, тем не менее плохо себя ведёт (все остальные так не считают), то вводятся санкции против Ирана», — цитирует Лаврова РИА Новости.

При этом потом США «заявляют всем остальным странам мира, чтобы они не смели торговать с теми государствами, которые США хотят изолировать», добавил он.

Ранее Лавров заявил, что американскую администрацию обуревает желание «сдерживать всех, кроме самой себя».