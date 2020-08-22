У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).
- Reuters
Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в 00:39.
Эпицентр стихии находился в 147 км от города Бенкулу.
Очаг залегал на глубине 10 км.
Ранее у побережья Командорских островов в Камчатском крае произошли два землетрясения.
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