У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

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У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
  • Reuters

Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в 00:39.

Эпицентр стихии находился в 147 км от города Бенкулу.

Очаг залегал на глубине 10 км.

Ранее у побережья Командорских островов в Камчатском крае произошли два землетрясения.

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