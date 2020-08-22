У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Reuters

Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в 00:39. Эпицентр стихии находился в 147 км от города Бенкулу. Очаг залегал на глубине 10 км. Ранее у побережья Командорских островов в Камчатском крае произошли два землетрясения.