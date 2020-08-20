У побережья Командорских островов произошли два землетрясения

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У побережья Командорских островов в Камчатском крае произошли два землетрясения. Об этом сообщили в региональном филиале Единой геофизической службы РАН.
У побережья Командорских островов произошли два землетрясения
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Наиболее сильное из землетрясений магнитудой 5,0 зарегистрировано в четверг в 6:58 по местному времени. Его очаг залегал на глубине 34 км, эпицентр находился в 37 км юго-восточнее села Никольское, расположенного на одном из Командорских островов — острове Беринга», — приводит Интерфакс слова представителя службы.

Отмечается, что ещё одно землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 29 км от Никольского.

«Пострадавших и разрушений в результате землетрясений нет. Угроза цунами не объявлялась», — заявил представитель регионального управления МЧС России.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 6,9 у берегов Индонезии.

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