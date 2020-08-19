Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Индонезии
Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
- Reuters
- © Antara Foto/Nyoman Budhiana
По данным службы, подземные толчки зафиксированы в 126 км к юго-западу от Бенкулу.
Гипоцентр землетрясения залегал в районе индонезийского острова Суматра на глубине 10 км.
Ранее землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов Филиппин.
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