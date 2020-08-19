Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным службы, подземные толчки зафиксированы в 126 км к юго-западу от Бенкулу.

Гипоцентр землетрясения залегал в районе индонезийского острова Суматра на глубине 10 км.

Ранее землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов Филиппин.