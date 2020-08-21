Лавров провёл переговоры с главой МИД Швеции

Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Белоруссии, «в том числе в контексте инициативы действующего албанского и будущего шведского председательств ОБСЕ по налаживанию диалога между белорусскими властями и представителями оппозиции».

«С российской стороны подчёркнута неприемлемость навязывания Минску каких-либо посреднических усилий или готовых решений. Отмечена контрпродуктивность попыток диктовать белорусскому обществу, какие именно силы должны олицетворять оппозицию Белоруссии в рамках предполагаемого инклюзивного диалога с властями. Принципиально важно позволить белорусам самостоятельно разобраться в сложных внутриполитических процессах, в том числе с учётом предложенной президентом Александром Лукашенко конституционной реформы», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили «перспективы взаимодействия со Швецией в ходе её председательства в ОБСЕ в 2021 году».

Ранее президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии.