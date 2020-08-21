Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию в Белоруссии
- РИА Новости
«Путин подтвердил известную российскую позицию, подчеркнув, в частности, неприемлемость вмешательства во внутренние дела суверенного государства и попыток внешнего давления на легитимные власти», — говорится в сообщении.
Как отмечается, стороны выразили заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки в республике.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель проинформировал российского лидера об итогах прошедшего 19 августа внеочередного саммита Евросоюза, посвящённого событиям в Белоруссии.