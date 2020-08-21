Российский посол в Мали встретился с представителями военных

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Посол России в Мали Игорь Громыко встретился с представителями военных. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российскую дипмиссию.
Российский посол в Мали встретился с представителями военных
  • Reuters

«Посол встретился с представителями военных. Контакт был только для обсуждения вопроса обеспечения безопасности посольства и его сотрудников», — сообщил пресс-секретарь дипмиссии Лев Матошин.

18 августа президент и премьер Мали были арестованы мятежными военными в своих домах.

Позднее лидер Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке.

Совет Безопасности ООН осудил военный мятеж в Мали и призвал немедленно освободить всех задержанных должностных лиц.

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