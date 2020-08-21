Байден заявил о четырёх исторических кризисах в США

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Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе выступления на съезде Демократической партии заявил, что страна столкнулась одновременно с четырьмя крупнейшими кризисами.
Байден заявил о четырёх исторических кризисах в США
  • © REUTERS/Kevin Lamarque

«Сейчас мы переживаем самые сложные времена из тех, которые когда-либо переживала Америка. Четыре исторических кризиса, все в одно время — идеальный шторм. Худшая пандемия за последние 100 лет, тяжелейший экономический кризис со времён Великой депрессии, более насущная, чем когда-либо, проблема расизма и нарастающая угроза климатических изменений, которую нельзя отрицать», — сказал он.

Ранее Байден пообещал преодолеть «эпоху тьмы» в США в случае избрания американским президентом на выборах 3 ноября.

Он также официально подтвердил своё согласие баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов от Демократической партии.

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