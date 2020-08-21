Российские и сирийские военные провели учения на побережье Сирии

Более 500 российских и сирийских военнослужащих, а также 11 кораблей и боевых катеров флотов обеих стран приняли участие в учениях в порту Баниас на побережье Сирии, заявил начальник пункта базирования Вооружённых сил России «Тартус» контр-адмирал Владимир Кондратов.

«Сегодня (20 августа. — RT) мы завершили проведение совместного тактического учения, в котором приняли участие 11 кораблей и боевых катеров, вертолёты, подразделения водолазных специалистов, подразделения связистов, специалистов дымопуска — всего более 500 военнослужащих России и Сирийской Арабской Республики», — цитирует его ТАСС.

Учения проводились в море, под водой, в воздухе и на суше, добавил Кондратов.

По его словам, цели учений были достигнуты.

Командующий военно-морскими силами и береговой обороной Сирии вице-адмирал Ясер аль-Хафи, в свою очередь, рассказал, что на учениях было отработано взаимодействие при обнаружении диверсантов в порту Баниас.

«Для их уничтожения применялись как надводные силы, так и подразделения водолазов. Эти учения входят в цикл подготовки обороны порта Баниас», — сказал он.

В конце мая российские и сирийские военные провели совместное учение в порту Тартус, где расположена военно-морская база России.