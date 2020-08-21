Российские и сирийские военные провели учения на побережье Сирии
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«Сегодня (20 августа. — RT) мы завершили проведение совместного тактического учения, в котором приняли участие 11 кораблей и боевых катеров, вертолёты, подразделения водолазных специалистов, подразделения связистов, специалистов дымопуска — всего более 500 военнослужащих России и Сирийской Арабской Республики», — цитирует его ТАСС.
Учения проводились в море, под водой, в воздухе и на суше, добавил Кондратов.
По его словам, цели учений были достигнуты.
Командующий военно-морскими силами и береговой обороной Сирии вице-адмирал Ясер аль-Хафи, в свою очередь, рассказал, что на учениях было отработано взаимодействие при обнаружении диверсантов в порту Баниас.
«Для их уничтожения применялись как надводные силы, так и подразделения водолазов. Эти учения входят в цикл подготовки обороны порта Баниас», — сказал он.
В конце мая российские и сирийские военные провели совместное учение в порту Тартус, где расположена военно-морская база России.