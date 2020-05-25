Военные России и Сирии провели совместное учение в порту Тартус

Военнослужащие России и Сирии провели совместное учение по защите от банды диверсантов порта Тартус, где расположена военно-морская база России. Об этом сообщил начальник пункта базирования Тартус Вячеслав Родионов.

«Проводилось совместное тактическое учение ВМС САР и ВМФ России, в ходе совместного тактического учения отработаны вопросы универсальной обороны пункта базирования Тартус», — цитирует РИА Новости Родионова.

Он сообщил, что «все цели спланированного учения достигнуты, ВМС САР и ВМФ России по охране и обороне пункта морского базирования Тартус готовы».

Согласно легенде учений, четверо диверсантов-водолазов пытались на дне установить закладку с самодельным взрывным устройством. На место, где они могли находиться, прибыл российский противодиверсионный катер «Раптор». На помощь «Раптору» пришёл ещё один катер — «Кинель».

Фарватер для двух катеров расчищал один из новейших российских минных тральщиков «Иван Антонов».

В декабре 2019 года сообщалось, что Военно-морской флот России и Военно-морские силы Сирии успешно завершили первые совместные учения в Средиземном море.