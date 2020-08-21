В РФПИ рассказали о планах поставки вакцины от коронавируса в Африку
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«Мы сейчас работаем со многими странами на Ближнем Востоке, чтобы обсуждать в том числе поставки в Египет и в другие ключевые страны Африки», — приводит его слова в ходе онлайн-брифинга РИА Новости.
Дмитриев также заверил, что Россия открыта к поставкам вакцины в любые страны.
В конце июля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили серьёзную обеспокоенность темпами распространения коронавирусной инфекции в Африке.