В РФПИ рассказали о планах поставки вакцины от коронавируса в Африку

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Российский фонд прямых инвестиций обсуждает возможность поставки вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в страны Африки, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В РФПИ рассказали о планах поставки вакцины от коронавируса в Африку
  • © РИА Новости / Пресс-служба Минздрава РФ

«Мы сейчас работаем со многими странами на Ближнем Востоке, чтобы обсуждать в том числе поставки в Египет и в другие ключевые страны Африки», — приводит его слова в ходе онлайн-брифинга РИА Новости.

Дмитриев также заверил, что Россия открыта к поставкам вакцины в любые страны.

В конце июля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили серьёзную обеспокоенность темпами распространения коронавирусной инфекции в Африке.

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