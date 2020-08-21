В РФПИ рассказали о планах поставки вакцины от коронавируса в Африку

Российский фонд прямых инвестиций обсуждает возможность поставки вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в страны Африки, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Мы сейчас работаем со многими странами на Ближнем Востоке, чтобы обсуждать в том числе поставки в Египет и в другие ключевые страны Африки», — приводит его слова в ходе онлайн-брифинга РИА Новости.

Дмитриев также заверил, что Россия открыта к поставкам вакцины в любые страны.

В конце июля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили серьёзную обеспокоенность темпами распространения коронавирусной инфекции в Африке.