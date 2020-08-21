В Китае за сутки выявили 45 случаев заболевания коронавирусом

В Китае за сутки выявили 22 активных и 23 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Завозные случаи заболевания зафиксированы в Шанхае, Тяньцзине, Шаньдуне и Цзянсу.

В середине июля два эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в КНР для сотрудничества и обменов с китайскими учёными по вопросу выявления источника COVID-19.

Заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм в беседе с kp.ru оценила ситуацию с коронавирусом.