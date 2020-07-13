Эксперты ВОЗ прибыли в Китай

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Два эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в Китай. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Эксперты ВОЗ прибыли в Китай
  • Reuters

Она сообщила, что «по соглашению двух сторон правительство Китая согласилось, чтобы ВОЗ направила в Пекин экспертов для сотрудничества и обменов с китайскими учёными по вопросу выявления источника COVID-19».

«В настоящее время два эксперта ВОЗ уже прибыли в Китай», — цитирует РИА Новости Хуа Чуньин.

При этом она отметила, что «ВОЗ также считает, что происхождение вируса — это продолжительный процесс, который может касаться множества стран, ВОЗ в дальнейшем при необходимости также может провести аналогичные инспекторские поездки и в другие страны».

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщал, что организация в ближайшее время направит миссию в Китай для установления источника происхождения COVID-19.

В мае в ВОЗ заявили, что не нашли доказательств того, что рынок в китайской Ухани стал первым источником COVID-19.

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