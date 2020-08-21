Власти Перу направили запрос России по вакцине от коронавируса

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Власти Перу направили запрос России относительно вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил президент южноамериканской республики Мартин Вискарра.
Власти Перу направили запрос России по вакцине от коронавируса
  • Reuters
  • © RDIF

«Мы узнали из заявления президента России (Владимира Путина. — RT) о разработке российской вакцины от коронавируса. Мы сделали запрос и по линии МИД поддерживаем связь, поскольку не исключаем никаких возможностей», — цитирует его ТАСС.

При этом Вискарра подчеркнул, что ключевым требованием является безопасность и эффективность вакцины.

По его словам, российское посольство уже предоставило документ, в котором изложена процедура двустороннего взаимодействия.

В то же время он сообщил, что Перу также ведёт переговоры о клинических испытаниях вакцин против коронавируса из Китая, США, Великобритании и Германии и рассматривает все варианты.

Ранее Россия передала Перу 50 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции.

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