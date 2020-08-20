В США арестован экс-советник Трампа Стив Бэннон

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В США арестован бывший советник американского президента Дональда Трампа Стив Бэннон.
В США арестован экс-советник Трампа Стив Бэннон
  • Reuters

Как сообщает CNN, прокуратура в Нью-Йорке предъявила обвинения в мошенничестве четырём фигурантам, среди которых Бэннон, по делу об онлайн-кампании по сбору средств для строительства стены на границе США и Мексики.

Отмечается, что обвиняемые обманули сотни тысяч людей, наживаясь на их интересе в финансировании стены на границе.

Предполагается, что Бэннон с помощью неправительственной организации, которая находится под его контролем, получил более $1 млн из собранных кампанией средств, часть из которых потратил на покрытие личных расходов.

Ранее сообщалось, что Верховный суд США отказал в иске двум организациям, которые пытались предотвратить строительство стены на границе с Мексикой.

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