Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 537 тысяч

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Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки увеличилось на 5792 и достигло 537 031. Об этом сообщил замглавы Минздрава страны Уго Лопес-Гатель в Twitter.
Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 537 тысяч
  • © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Отмечается, что за сутки умерли 707 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее число жертв COVID-19 превысило 58 тыс.

В Мексике после прохождения лечения от коронавируса выздоровели более 367 тыс. человек.

Ранее глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что его страна заинтересована в том, чтобы «как можно скорее» получить российскую вакцину от коронавирусной инфекции.

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