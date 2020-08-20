Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 537 тысяч

Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки увеличилось на 5792 и достигло 537 031. Об этом сообщил замглавы Минздрава страны Уго Лопес-Гатель в Twitter.

Отмечается, что за сутки умерли 707 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее число жертв COVID-19 превысило 58 тыс.

Al 19 de agosto de 2020 hay 537,031 casos confirmados y 82,884 sospechosos de #COVID19. Se han registrado 591,637 negativos, 58,481 defunciones confirmadas y 367,537 personas recuperadas. 1/2 pic.twitter.com/kCj9ZZuUlG — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) August 20, 2020

В Мексике после прохождения лечения от коронавируса выздоровели более 367 тыс. человек.

Ранее глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что его страна заинтересована в том, чтобы «как можно скорее» получить российскую вакцину от коронавирусной инфекции.