В США число случаев коронавируса превысило 5,5 млн

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Соединённых Штатах достигло 5 507 556. Об этом свидетельствуют данные на сайте Университета Джонса Хопкинса.
В США число случаев коронавируса превысило 5,5 млн
  • © REUTERS/Brian Snyder

За время пандемии в стране зафиксировано 172 564 летальных случая среди пациентов с COVID-19.

При этом выздоровели около 1,9 млн человек.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отступлении пандемии коронавируса в стране.

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