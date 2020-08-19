В США число случаев коронавируса превысило 5,5 млн
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Соединённых Штатах достигло 5 507 556. Об этом свидетельствуют данные на сайте Университета Джонса Хопкинса.
- © REUTERS/Brian Snyder
За время пандемии в стране зафиксировано 172 564 летальных случая среди пациентов с COVID-19.
При этом выздоровели около 1,9 млн человек.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отступлении пандемии коронавируса в стране.
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