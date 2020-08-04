Трамп заявил об отступлении пандемии коронавируса в США

Американский лидер Дональд Трамп считает, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в США начала отступать.

«Мы начинаем видеть свидетельства значительного прогресса. Обнадёживающий признак того, что вирус отступает», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции в Белом доме.

Ранее Национальная ассоциация губернаторов призвала Трампа дополнительно профинансировать за счёт федерального бюджета операции Нацгвардии по борьбе с COVID-19.

По словам президента США, в стране проведено 60 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции.